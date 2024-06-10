Командование Росгвардии Башкирии приняло участие в оперативном сборе в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде прошел оперативный сбор руководящего состава Приволжского округа Росгвардии. Им руководил командующий  округом  генерал-лейтенант Сергей Просяник. Участие приняли заместители командующего, руководители подразделений, командиры соединений и воинских частей, в том числе и из Башкортостана.

Они ознакомились с новыми методиками применения подразделений войск, в том числе в ходе выполнения задач СВО. Прошли практические занятия по тактической медицине, применению БПЛА, инженерной и РХБЗ-подготовке. Завершился оперативный сбор руководящего состава военным советом, где были обозначены дальнейшие задачи. В заключении  отличившимся военнослужащим и сотрудникам были вручены государственные и ведомственные награды.

Акции БСТ
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии