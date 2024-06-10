В Башкирии бойцы СВО и их близкие проходят реабилитацию в РКПБ

Очередная группа бойцов СВО проходит реабилитацию в Республиканской клинической психиатрической больнице. С начала этого года здесь побывал 191 военнослужащий СВО и 78 членов их семей. Врачи оказывали им комплексную помощь, сочетали групповые и индивидуальные сеансы.

Среди врачей и медперсонала тоже есть те, кто ждет своих близких и нуждается в помощи. В РКПБ им оказывают психологическую поддержку. Сегодня, к примеру, им рассказывали о посттравматическом синдроме, реабилитационных программах и мерах соцподдержки на республиканском и государственном уровнях. На мероприятии присутствовала и мама Артура Галеева, который во время минометного обстрела был ранен, но сумел спасти командира и завладеть важными документами противника.