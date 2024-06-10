В этом году в Башкирии действуют 148 официальных пляжей

В правительстве Башкирии обсудили готовность региона к купальному сезону. В текущем году в целях безопасности на воде Глава республики Радий Хабиров поручил открыть не менее 200 пляжей.

По словам премьер-министр Правительства Башкирии Андрея Назарова, на сегодняшний день в республике работают 148 официальных пляжей, еще 13 будут открыты в ближайшее время.