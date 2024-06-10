В этом году в Башкирии действуют 148 официальных пляжей

В правительстве Башкирии обсудили готовность региона к купальному сезону. В текущем году в целях безопасности на воде Глава республики Радий Хабиров поручил открыть не менее 200 пляжей.
По словам премьер-министр Правительства Башкирии Андрея Назарова, на сегодняшний день в республике работают 148 официальных пляжей, еще 13 будут открыты в ближайшее время.
Отметим, в прошлом году в водоемах региона утонули 117 человек. Основная причина: купание на территории необорудованных и неофициальных мест отдыха. Кроме того, часто взрослые оставляли детей без присмотра. Еще одна причина, по которой случались трагические случаи на воде – неосторожность во время рыбалки.