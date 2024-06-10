В Стерлитамаке продолжается капитальный ремонт крыш

В республике продолжается обновление крыш жилых домов за счёт регионального бюджета. В Стерлитамаке уже полностью завершили ремонт кровли в одном из многоквартирных домов и сдали его в эксплуатацию. Сейчас уже приступили к работам крыши на соседнем доме. В ходе капремонта демонтируются старые и возводятся новые конструкции, застилается гидроизоляция, полностью укладывается новое покрытие мягкой кровли.

Фасад постоянно протекал, в подъездах и квартирах стены были покрыты плесенью из-за дождей. Всё потому, что кровлю крыши не меняли с 1974 года, с момента постройки дома. Но теперь это всё позади. По адресу улица Худайбердина, 66 в Стерлитамаке мастера начали ремонт крыши месяц назад. Сейчас работы уже завершены.

Соседний дом № 68 по улице Худайбердина тоже нуждался в ремонте. Сейчас рабочие провели демонтаж над третьим и четвёртым подъездами, утеплили крышу пенопластом и стеклосеткой, произвели заливку стяжки.

Работы здесь наполовину завершены. Рабочим предстоит не только обновить крышу, но и карнизные плиты, которые также пришли в негодность.

Не будет ли протечек, покажет время. Гарантия по договору — пять лет. Всего в Стерлитамаке планируется отремонтировать крыши 43-х домов.