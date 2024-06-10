Съёмочная группа БСТ показала, как проходит патрулирование рек

Дебоширы на теплоходах, любители экстремальной водной езды и пьяные за штурвалом. Это лишь малая часть того, с чем приходится сталкиваться сотрудникам транспортной полиции при патрулировании рек. Полицейские на катерах ходят по акватории, также проводя профилактические беседы. В один из рейдов отправилась и наша съемочная группа.

Берега Белой заняли не только загорающие, но и рыбаки. Сотрудники транспортной полиции решают проведать любителей ловли и напомнить о правилах. Но один из мужчин при приближении катера вдруг решает, на радость рыбам, распрощаться с уловом.

Всего несколько дней, как рыбалка разрешена. До 6 июня из-за нереста на ловлю стоял запрет. Сейчас же улов до 5 килограммов — уже не преступление. Но у страха глаза велики. А вот коллега освободителя рыб правила знает, потому уверен, что не нарушает.

Куда больше проблем от тех, кто рыбачит на лодках и стоят на судоходных путях, мешая тем самым водному транспорту. А сейчас активизировались и любители быстрой езды. Уже на воде.

Бывали случаи, когда купающиеся заплывали за буйки, и заметить их на скорости водители маломерных судов просто не могли. Опытные владельцы лодок и катеров, уже издалека заметив полицейских, готовят заранее документы. В этот раз всё в порядке.

Сотрудники транспортной полиции не только следят за теми, кто на воде, но и бдят за любителями глубины. В последние годы увеличилось количество поклонников подводной охоты. Хватает и браконьеров с электроудочками.