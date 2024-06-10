В Уфе птенец сапсана получил имя «Подарок»

Птенца сапсана, который появился на свет на крыше банка «Уралсиб» в Уфе, окольцевали. Там давно обосновалась пара птиц семейства соколиных, за жизнью которых наблюдают жители всей республики. Орнитологи взвесили трёхмесячного птенца, измерили длину крыльев, клюва. На лапки надели разноцветные кольца, которые являются паспортом региональной принадлежности.

Теперь пернатый малыш — официально в базе Центра кольцевания хищных птиц России. А так как сапсанчик появился в год большого юбилея столицы, право дать ему имя предоставили главе администрации Уфы Ратмиру Мавлиеву. Птенца назвали «Буляк», что в переводе с башкирского означает «Подарок».