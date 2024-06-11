В Башкирии увеличат количество официальных пляжей

В Башкортостане намерены увеличить количество санкционированных пляжей. Тема безопасности на воде стала одной из главных на совещании в правительстве республики. Участникам напомнили, что глава региона поставил задачу обеспечить работу не менее 200 пляжей.

Сейчас в муниципалитетах открыто 148 оборудованных мест для купания. Башкортостан – в лидерах Приволжья по количеству пляжей, однако необходимо минимизировать число происшествий на воде. В прошлом году утонули 117 человек. В большинстве случаев трагедии происходили в необорудованных местах. Запрещающие таблички никого не останавливают, поэтому решено прибегнуть к новой тактике параллельно с открытием новых пляжей, предполагающей патрулирование и наличие средств спасения.