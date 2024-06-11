В Москве состоялся культурно-исторический дискурс «Народные герои Башкирии»

В Полномочном представительстве республики в Москве состоялся культурно-исторический дискурс «Народные герои Башкирии». Он посвящен 270-летию национального героя Башкортостана, поэта и полководца Салавата Юлаева. Участники отметили его историческое значение в современном обществе.

Темами беседы стали феномен народных героев, история создания памятника в Уфе, а также образ Салавата Юлаева в художественных произведениях и искусстве. Кроме того, участники обсудили историю жизни Героя России Минигали Шаймуратова. Автор памятника комдиву 112-й Башкавдивизии Салават Щербаков рассказал историю создания мемориала.