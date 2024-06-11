В Уфе прошёл концерт «Улицы нашего города»

На сцене уфимского ГДК состоялся театрализованный гала-концерт «Улицы нашего города». Он стал частью проекта Собора русских Башкортостана «Расскажи об Уфе на родном языке», приуроченного к 450-летию башкирской столицы.

Проект реализован благодаря гранту главы республики и направлен на сохранение и развитие государственных языков и языков народов региона. Проект объединил несколько конкурсов, таких как «Уфимских улиц имена», «Родное слово об Уфе». Всего участвовало более 500 человек, в основном дети. Победителями стали 42 участника.