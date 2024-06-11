Радий Хабиров вручил госнаграды лучшим в профессии

Лучших в профессии чествовали сегодня на Советской площади в Уфе. Церемония прошла у памятника Минигали Шаймуратову. Высокие звания и награды из рук главы республики Радия Хабирова получили учителя, врачи, журналисты, представители других профессий и участники СВО.

Все те, кто сегодня был на площади, – труженики, на протяжении многих лет преданные своему делу. Среди них – наши коллеги службы новостей телеканала БСТ Рамзия Каримова-Байбулатова и Гульдария Юсупова. Отныне они будут носить звания заслуженных журналистов России.

В преддверии больших праздников – Дня России, Дня города Уфы и Дней национального героя Салавата Юлаева – мы пригласили вас сюда, на Советскую площадь чтобы вручить заслуженные государственные награды. Рад приветствовать здесь талантливых людей самых разных профессий. Вы посвятили себя служению стране, родной республике. Особые слова приветствия – участникам специальной военной операции. Мы гордимся вами и желаем скорее вернуться с победой живыми и невредимыми.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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