Радий Хабиров вручил госнаграды лучшим в профессии

Лучших в профессии чествовали сегодня на Советской площади в Уфе. Церемония прошла у памятника Минигали Шаймуратову. Высокие звания и награды из рук главы республики Радия Хабирова получили учителя, врачи, журналисты, представители других профессий и участники СВО.
Все те, кто сегодня был на площади, – труженики, на протяжении многих лет преданные своему делу. Среди них – наши коллеги службы новостей телеканала БСТ Рамзия Каримова-Байбулатова и Гульдария Юсупова. Отныне они будут носить звания заслуженных журналистов России.