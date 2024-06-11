В Уфе отпраздновали День подписчика

В Уфе перед Домом печати прошел День подписчика. Он был организован в формате ярмарки. Там прошли встречи с журналистами и писателями, а на прилавках разместились книги, изделия народного творчества, керамика.

Свои площадки представили редакции периодических изданий СМИ. Можно было не только купить свежий номер изданий, но и оформить подписку со скидкой 10%. Также дополнительную скидку предоставляли инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны и труда, труженикам тыла.