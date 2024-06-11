Резвится и скачет: как живет первый зубренок в Башкирии

В семействе зубров, завезенных в Башкортостан, пополнение. Появился малыш в Мурадымовском ущелье совсем недавно. Величественные животные обживаются в лесах Кугарчинского района с прошлого года. Взрослых особей завезли двумя партиями. Одни прибыли в мае, другие — в декабре. Заселили с целью разведения их в республике. А если быть точнее, возвратили на родину.

На территории Мурадымовского ущелья появился первый малыш. Родился зубренок у беловежской пары утром 4 июня. Предположительно, девочка. На природе детеныш чувствует себя хорошо — скачет и резвится, как обычный теленок. И мычит также, призывая маму.

Детеныш находится под присмотром еще двух самок, этаких строгих воспитателей. Они постоянно настороже. А вот зубренок не чувствует никакой опасности, с детским любопытством смотрит на незнакомые объекты и людей.

По 4 кг такой смеси для каждого животного. Как истинные белорусы, зубры любят и картошку. Кормятся и сами на природе — травой, листьями берёз и осин. Им по нраву и ковыль.

Самцы могут достигать в росте до двух метров, а в весе — тонну. Зубрихи чуть поменьше. Но, несмотря на достаточно крупный размер, животные быстрые и ловкие, способны перепрыгнуть изгородь, передвигаться по крутым склонам, хорошо плавают и перемещаются по топким болотистым местам.

У них, по сути, нет врагов, и стараются обходить стороной. Могут дать отпор любому хищнику. Если чувствуют опасность, зубры организовывают круговую защиту, закрывая в центре молодых и слабых особей.