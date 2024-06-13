На уфимском пляже едва не утонули девушка и ребенок

Накануне сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты столицы дежурили на пляже «Солнечный». За период своего дежурства им удалось спасти жизни двух человек.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, сначала они заметили компанию молодых людей, которые заплыли на течение водоема, и направились на катере к ним, чтобы предупредить о возможной опасности.

Спасатели уже возвращались на пост, когда увидели девушку, которая начала тонуть. Один из сотрудников прыгнул в воду и помог ей забраться на катер.

Со спасенной девушкой на борту они следовали на пост дежурства. В этот момент они услышали крики. К счастью, подоспели вовремя: течением уносило 5-летнего мальчика.

Оба спасенных доставлены на берег. Помощь медиков им не понадобилась.