Жители Башкирии смогут понаблюдать за планетой Меркурий

В начале месяца из-за близкого расположения к Солнцу на небосводе, но и по мере его удаления от звезды, Меркурий будет заходить всего на несколько минут позже Солнца и его не будет видно на фоне вечерней зари. В конце июня он будет заходить на час позже Солнца и будет виден у самого горизонта на фоне угасающей зари на северо-западе в созвездии Близнецов, как яркая звездочка.