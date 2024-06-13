Жители Башкирии смогут понаблюдать за планетой Меркурий

Представители Уфимского планетария рассказали, что жители Башкирии смогут стать свидетелями интересного космического явления.
14 июня в 21:32 Меркурий вступит в верхнее соединение с Солнцем. С этого момента у планеты начинается вечерняя видимость. Его не будет видно до конца месяца.
В начале месяца из-за близкого расположения к Солнцу на небосводе, но и по мере его удаления от звезды, Меркурий будет заходить всего на несколько минут позже Солнца и его не будет видно на фоне вечерней зари. В конце июня он будет заходить на час позже Солнца и будет виден у самого горизонта на фоне угасающей зари на северо-западе в созвездии Близнецов, как яркая звездочка.
Вечерняя видимость Меркурия продлится до его нижнего соединения с Солнцем, которое произойдет 19 августа 2024 года, после чего у него начнется утренняя видимость.
Фото: Уфимский планетарий.