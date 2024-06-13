В Уфе День России и День города отпраздновали в парке «Волна»

В уфимском парке
«Волна» отметили празднование Дня России, Дня города и Дня Салавата Юлаева. Для
жителей столицы подготовили концертную программу, спортивные состязания,
выставки, театральные представления и мастер-классы. Лётчики Аэродрома
«Первушино» совершили пролет малой авиации – три круга над парком.
Также уфимцам представилась
возможность увидеть коллекцию ретро-автомобилей. Праздничный день объединил на
одной площадке всех – взрослых и детей.
Сегодня
на празднике присутствует моя семья, мои дети, мои близкие родственники,
которые поддерживают сегодня, в такой хороший, праздничный день, в хорошую
погоду. Потому что здесь много активностей для детей, которые сегодня
присутствуют в парке с родителями. И от всех наших уфимцев поздравляю с великим
праздником. Здоровья, счастья, успехов всем. И, конечно же, мирного неба над
головой.Олег Котов, глава администрации Ленинского района г. Уфы
Этот
праздник молодежь воспринимает так, что чем ярче праздник, тем больше он
запоминается. Поэтому я считаю, что каждый праздник должен быть отмечен
какими-то определенными красками, событиями.Шамиль Шарипов
На главной сцене
состоялось вручение паспортов юным гражданам – семь подростков получили свой
главный документ. Также наградили отличившихся работников Ленинского района:
директоров, капитанов, инспекторов, монтажёров и уборщиков – всех тех, кто
усиленно работает на благо нашего города и страны. Находясь в отпуске, тройной
праздник посетили и участники специальной военной операции.
Меня
сюда пригласил глава Олег Александрович. Мне было очень приятно, находясь в
обществе, посетить это мероприятие, посвященное Дню России и Дню города нашей
любимой столицы – Уфы. Вижу подрастающее поколение, вижу, как развивается
город. Меня это очень радует. Мы понимаем, для чего мы находимся там, на СВО,
что мы конкретно защищаем.позывной «Монах», участник специальной военной операции