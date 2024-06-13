В Уфе День России и День города отпраздновали в парке «Волна»

Сегодня на празднике присутствует моя семья, мои дети, мои близкие родственники, которые поддерживают сегодня, в такой хороший, праздничный день, в хорошую погоду. Потому что здесь много активностей для детей, которые сегодня присутствуют в парке с родителями. И от всех наших уфимцев поздравляю с великим праздником. Здоровья, счастья, успехов всем. И, конечно же, мирного неба над головой.

Олег Котов, глава администрации Ленинского района г. Уфы