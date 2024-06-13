Животновод из Башкирии готовит овец для праздника Курбан-байрам

Приближается священный мусульманский праздник – Курбан-байрам. В Башкортостане уже началась подготовка к масштабному религиозному мероприятию, которое состоится 16 июня. Овцеводы отмечают, что в период праздника продажи поголовья скота увеличиваются в несколько раз. Тагир Шаянов из Чишминского района уже заготовил для жертвоприношения около сотни овец.

В хозяйстве Тагира Шаянова более 400 голов овец и коз. Ферма находится в деревне Биккулово Чишминского района. Каждый год на Курбан-байрам он выставляет их на продажу. Спрос перед праздником на животных высокий. Но заранее бронировать не нужно – овец хватит на всех.

По обычаю, мясо жертвенных животных нужно раздать родственникам, соседям и нуждающимся. Животное должно быть без изъянов и здоровым. Жертвоприношения должны проводиться в соответствии с санитарными требованиями и в специально оборудованных местах. Кроме того, при закалывании есть определенные правила: обязательно должны быть перерезаны три органа из четырех – вена, пищевод, артерия или дыхательный орган.