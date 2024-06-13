В Башкирии выявляют нелегально ввезённых пчёл

Неправильные пчёлы. На дорогах республики сотрудники Госавтоинспекции и Россельхознадзора проводят совместные профилактические рейды. Целью является выявление нелегально ввезённых в Башкортостан медоносных насекомых. Какую угрозу они несут башкирской популяции пчёл?

Пчеловоды Башкортостана бьют тревогу. Пережить зиму не смогли многие медоносные насекомые. Казалось бы, за тысячи лет эволюции популяция башкирских пчел адаптировалась к местным условиям. Но нелегальный ввоз пчелопакетов из стран Азии и смешение видов нанесли ущерб иммунитету насекомых.

Чтобы пресечь ввоз в республику нелегальных пчёл, сотрудники Россельхознадзора, Госкомитета по ветеринарии и Госавтоинспекции проводят рейды. У водителей проверяют не только документы, но и содержимое кузова. В ходе таких профилактических мероприятий уже были выявлены десятки ульев, обитателей которых провозили без должного оформления. Всех нелегальных насекомых поместили под карантин.

До настоящего времени в республику активно завозили пчёл южных пород из стран Азии и южных регионов России. Нередко бесконтрольно и без соблюдения ветеринарных требований. В результате из-за заражённых особей погибали башкирские пчёлы. При этом сейчас на юге зарегистрирована новая опасная инфекция – тропилелапсоз, способная уничтожить всю пасеку.

Перед пчеловодами стоит немало вызовов. Это и болезни, и метизация местной популяции среднерусской породы пчёл из-за бесконтрольного завоза пчелопакетов из других регионов и даже стран. Чтобы решить эту проблему, в Минсельхозе Башкортостана говорят о необходимости производить не меньше 35 тысяч пчелопакетов в год с башкирскими пчёлами. Фермеры готовы и на большее – была бы поддержка.