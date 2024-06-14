В Башкирии в ДТП погибли парень и девушка

Смертельная авария произошла в Шаранском районе Башкирии сегодня около 4 часов утра, сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что за рулем автомобиля «Лада Приора» находился 20-летний водитель без прав. Он не справился с управлением, слетел с дороги в кювет и налетел на электроопору. Машина загорелась.

В результате ДТП сам водитель и его пассажирка, 2005 года рождения, скончались на месте происшествия до приезда «скорой».

Еще одну пассажирку – 21-летнюю девушку – с травмами различной степени тяжести доставили в районную больницу. В пресс-службе главного управления МЧС России по Башкирии уточнили, что после осмотра врачами ее отпустили домой.