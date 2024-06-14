На таможне уфимского аэропорта у пассажирки обнаружили старинные монеты

В уфимском аэропорту на таможне в багаже пассажирки были обнаружены три старинные монеты, предположительно, времен Петра I, Елизаветы и Павла I 1725, 1741 и 1800 года.
Со слов самой пассажирки, которая планировала вылет в Ташкент, она взяла их с собой «на удачу».
Монеты были изъяты, их направят на экспертизу. В том случае если подлинность предметов будет подтверждена, то в отношении женщины возбудят административные дела о недекларировании и несоблюдении запретов и ограничений, которые установлены таможенным законодательством ЕАЭС.
Фото: пресс-служба Башкортостанской таможни