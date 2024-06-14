На таможне уфимского аэропорта у пассажирки обнаружили старинные монеты

Случаи, когда пассажиры берут с собой в дорогу иконы, крестики, монеты как семейные реликвии или обереги, не являются редкостью. Однако зачастую эти предметы искусства и коллекционирования попадают в категорию культурных ценностей (возраст монет – от 100 лет, остального перечисленного – от 50), их перемещение регламентируется законодательством.

Роман Куриченков, исполняющий обязанности начальника таможенного поста аэропорта «Уфа»