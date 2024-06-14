На таможне уфимского аэропорта у пассажирки обнаружили старинные монеты

В уфимском аэропорту на таможне в багаже пассажирки были обнаружены три старинные монеты, предположительно, времен Петра I, Елизаветы и Павла I 1725, 1741 и 1800 года.  

Фото №1 - На таможне уфимского аэропорта у пассажирки обнаружили старинные монеты

Со слов самой пассажирки, которая планировала вылет в Ташкент, она взяла их с собой «на удачу».

Монеты были изъяты, их направят на экспертизу. В том случае если подлинность предметов будет подтверждена, то в отношении женщины возбудят административные дела о недекларировании и несоблюдении запретов и ограничений, которые установлены таможенным законодательством ЕАЭС.

Случаи, когда пассажиры берут с собой в дорогу иконы, крестики, монеты как семейные реликвии или обереги, не являются редкостью. Однако зачастую эти предметы искусства и коллекционирования попадают в категорию культурных ценностей (возраст монет – от 100 лет, остального перечисленного – от 50), их перемещение регламентируется законодательством. 

Роман Куриченков, исполняющий обязанности начальника таможенного поста аэропорта «Уфа»

Фото: пресс-служба Башкортостанской таможни

Волна
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями