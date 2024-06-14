В Уфе запланировано перекрытие Шакшинского моста

Заместитель начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы рассказал о ходе ремонта Шакшинского моста.

По словам Евгения Кулешова, благоустройство моста ведётся в рамках плана. Уже в конце июня планируется перевести движение транспорта на правую половину дороги. Её ремонт уже закончен.

Также необходимо провести два технологических перерыва в автомобильном движении. Первый запланирован на 20 июня с 20:00 до 08:00. Дата и время второго будут сообщены дополнительно.