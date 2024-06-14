Известно, когда в Уфе завершится капремонт Шакшинского моста

До конца месяца будет дважды ограничено движение по Шакшинскому мосту – с 20 по 21 июня и ближе к концу месяца. Это связано с предстоящим перезапуском движения. Работы на объекте близятся к экватору, строители готовятся перейти на вторую половину переправы.

Изношенные балки пролётного строения правой части Шакшинского моста демонтированы. Вместо них установили металлические конструкции. До конца месяца работы на этой стороне переправы должны уже завершить.

Ежедневно на объекте, по словам подрядчиков, работают порядка 70 человек и 10 единиц техники. После того, как строители завершат работы на правой стороне моста, ожидается перезапуск движения. Для этого потребуется два технологических перерыва автомобильного движения.

Более длительные перекрытия автомобильного движения на Шакшинском мосту ожидаются осенью. В сентябре – три ограничения по трое суток, а в октябре ещё больше. Это связано с одним из самых ответственных этапов – сварного соединения первой и второй очереди переправы. В момент выполнения работ не должно быть никаких динамических нагрузок и колебаний на мосту.

Замена железобетонных пролётных строений на металлические позволит значительно облегчить общий вес конструкции. Делается это прежде всего для уменьшения нагрузки на русловые опоры моста. За счёт этого увеличиться в будущем и срок эксплуатации сооружения.