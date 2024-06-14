В Уфе продолжается строительство новых социальных объектов

Преображают столицу в рамках ее 450-летия. Один из крупных проектов — центр фехтования им. Аюпова. Он находится в микрорайоне Затон по соседству с другим действующим спортивным объектом. На площади более 6 тыс. кв. м. готовят универсальный зал с дорожками фехтования и трибуной на 373 места, еще два спортзала — специализированный и для индивидуальных занятий, тренажерный зал.

Готовность объекта — 65%, к осени его планируют запустить, а в декабре — провести первые турниры. Второй объект находится в Октябрьском районе. Это Дворец борьбы. На базе пятиэтажного спортивного комплекса будут проходить соревнования всероссийского и международного уровней.