В Уфе активисты собрали 1000 мешков мусора

Экоактивисты очистили более 2 км реки Белая. Урожай — 1000 мешков с мусором. Таковы первые итоги экомарафона «Из ручейка и родника начинается река», всероссийской акции «Вода России», которая прошла в Уфе.
Жители столицы, бизнесмены и общественные деятели, депутаты, студенты очистили набережную реки возле спортивно-оздоровительного комплекса «Биатлон». Более 900 человек, вооружившись перчатками и мешками, собирали самый разный мусор на берегу.
Экомарафон завершится масштабным субботником 26 июля на берегу Камы в районе села Николо-Березовка Краснокамского района. Сюда приедут активисты Кировской области, Пермского края, Удмуртии, Башкортостана и Татарстана.
К слову, принять участие в экоакции в Уфе решили и те, кто на данный момент живет за рубежом. Студент немецкого университета Марсель Галимов на летних каникулах решил внести свою лепту в чистоту родной республики.