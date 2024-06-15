В Башкирии учительница подготовила трёх 100-бальников

А одной её ученице до заветной круглой цифры не хватило всего балла. Преподавательница химии работает в школе Бирска. В городе есть и другие педагоги, которые привели своих учеников к результату — сто баллов на ЕГЭ. Некоторые из них добились этого сразу по двум предметам.

Разбор постфактум. Когда уже оценка выставлена, заветные 100 баллов получены, можно и повспоминать, как это было. Победу, а иначе и не назовешь, Егор разделяет со своей классной руководительницей и по совместительству учительницей математики. Тот случай, когда ученик довел до слёз, слёз радости.

Егор предполагал, что получит за экзамен 100 баллов. Но это не самонадеянность. Годы подготовки. Но, как и в любом деле, здесь важен баланс, делится он секретом. Впереди поступление. Школьник хочет стать инженером или IT-специалистом. Но что бы ни выбрал, мама всегда поддержит. И участие родителей, признается она, важно не меньше, чем поддержка педагогов.

На уроках телефонами пользоваться нельзя, но трудно не запечатлеть уроки Людмилы Егошиной. Каждое занятие завораживает учеников. Тут и взрослые с радостью придут, словно на шоу.

У учительницы химии в этом году бум 100-балльников. Людмила Егошина подготовила троих школьников, получивших максимальную оценку. Ещё одной ученице до заветной сотни не хватило всего балла. Все из одного класса.

За эти годы у Людмилы Егошиной уже собрание учеников, получивших 100 баллов по химии. А из выпускников можно собрать зал славы.

Попасть к ней как к репетитору невозможно. Она просто это не практикует. Всё свободное время бесплатно уделяет своим ученикам. Рафаэль и Мунир в их числе. Вместе прошли олимпиады, а теперь покорили и ЕГЭ.

Мунир получил наивысшую оценку ещё и по математике. Таких называют мультистобалльниками. В их числе и Аня Ахмадеева, ученица уже другой школы. Мама волновалась, наверное, больше нее. С 8-го класса девочка занималась с репетитором по химии, а к ЕГЭ по профильной математике, которую она решила сдать ради интереса, при поступлении предмет ей не требовался, было достаточно самоподготовки и помощи школьного учителя.