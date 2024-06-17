В Башкирии спасли тонущего подростка

В минувшее воскресенье на реке Сим рядом с поселком Симский Кармаскалинского района отдыхавшие на пляже мужчины увидели тонущего подростка.

Они сразу же бросились на помощь и достали из воды 14-летнего мальчика. Он был без сознания. Очевидцы до приезда медиков оказали ему первую помощь. «Скорая» увезла подростка в тяжелом состоянии.

Как отметили в МЧС по региону, ребенок купался на необорудованном пляже, где стояли соответствующие предупредительные аншлаги.