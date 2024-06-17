Первый эшелон с призывниками из Башкортостана отправился на Дальний Восток

Под марш «Прощание славянки» с железнодорожного вокзала Уфы на Дальний Восток отправился первый эшелон с призывниками. Более 200 новобранцев пополнят состав сухопутных войск России.

Защитников Отечества уже на республиканском сборном пункте обеспечили всем необходимым обмундированием и обувью. Провожали состав под звуки военного оркестра. Сами призывники выразили уверенность, что год службы пройдёт для них быстро, но с пользой.