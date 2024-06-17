Первый эшелон с призывниками из Башкортостана отправился на Дальний Восток

Под марш «Прощание славянки» с железнодорожного вокзала Уфы на Дальний Восток отправился первый эшелон с призывниками. Более 200 новобранцев пополнят состав сухопутных войск России.
Защитников Отечества уже на республиканском сборном пункте обеспечили всем необходимым обмундированием и обувью. Провожали состав под звуки военного оркестра. Сами призывники выразили уверенность, что год службы пройдёт для них быстро, но с пользой.
Проводить призывников на железнодорожный вокзал прибыл военный комиссар республики. Михаил Блажевич заверил, что, согласно приказу Министерства обороны России, все срочники будут проходить службу в своих воинских частях. В зону проведения специальной военной операции их не отправят. Всего за весенний призыв из Башкортостана в Вооруженные силы страны отправятся более 5,5 тыс. призывников.