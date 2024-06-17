Джефф Монсон: «Моя мечта – открыть больше спортшкол в Башкортостане»

Имя американского, а ныне российского спортсмена, актера и политика Джеффри Монсона сегодня знакомо нашим соотечественникам не только по чемпионатам мира на рингах. Уже более десяти лет он гражданин России. Депутата Госсобрания Республики Башкортостан в последние месяцы радушно встречали в России на Международном экономическом форуме в Петербурге, на празднике для детей военнослужащих на Красной площади Москвы и, естественно, на спортивных площадках. И эти выходные Джеффри посвятил простым людям.

Субботний день, встреча с жителями Уфы. Елкибаево – населенный пункт Калининского района столицы, где строятся и проживают многодетные семьи. Обитатели микрорайона жалуются на сложные социально-бытовые условия. Но больше всего их беспокоит недостроенный спортивно-развлекательный комплекс для детей.

Стартовал Благотворительный фонд Джеффри Монсона по развитию спорта и здорового образа жизни. Девиз: «Поддержим детей – они наше будущее». Посетили населенный пункт Елкибаево, где планируем благоустроить детскую площадку. Приятно было видеть, как настроены граждане, их активную позицию. Вместе мы сможем достичь высот. Глеб Еремин, заместитель исполнительного директора Благотворительного фонда Джеффри Монсона

Учредителя Благотворительного фонда Джеффри Монсона признают и в Сибае – на инвестиционном сабантуе спортсмен организовал утреннюю зарядку для всех горожан. Ждут спортсмена пациенты Центра детской онкологии и их родители. А этот праздничный день депутата совпал с занятиями по единоборству для детей Мариуполя.

Это человек с большим, добрым сердцем. Дети очень любят его, дети прислушиваются к нему. Хотят с ним общаться. Очень много времени он уделяет детям Донбасса. Каждую неделю мы проводим с ними встречу. Ислам Салимгареев, исполнительный директор Благотворительного фонда Джеффри Монсона

Сегодня у депутата Госсобрания Башкортостана Джеффри Монсона действует около трех десятков спортивных школ. Политик приоритетом для себя избрал поддержку детей и здоровый образ жизни.