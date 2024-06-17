Джефф Монсон: «Моя мечта – открыть больше спортшкол в Башкортостане»

Имя американского, а ныне российского спортсмена, актера и политика Джеффри Монсона сегодня знакомо нашим соотечественникам не только по чемпионатам мира на рингах. Уже более десяти лет он гражданин России. Депутата Госсобрания Республики Башкортостан в последние месяцы радушно встречали в России на Международном экономическом форуме в Петербурге, на празднике для детей военнослужащих на Красной площади Москвы и, естественно, на спортивных площадках. И эти выходные Джеффри посвятил простым людям.
Субботний день, встреча с жителями Уфы. Елкибаево – населенный пункт Калининского района столицы, где строятся и проживают многодетные семьи. Обитатели микрорайона жалуются на сложные социально-бытовые условия. Но больше всего их беспокоит недостроенный спортивно-развлекательный комплекс для детей.
Учредителя Благотворительного фонда Джеффри Монсона признают и в Сибае – на инвестиционном сабантуе спортсмен организовал утреннюю зарядку для всех горожан. Ждут спортсмена пациенты Центра детской онкологии и их родители. А этот праздничный день депутата совпал с занятиями по единоборству для детей Мариуполя.
Сегодня у депутата Госсобрания Башкортостана Джеффри Монсона действует около трех десятков спортивных школ. Политик приоритетом для себя избрал поддержку детей и здоровый образ жизни.