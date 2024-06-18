В Уфе за сутки задержали 9 водителей в нетрезвом состоянии

За сутки зафиксировали 17 дорожно-транспортных происшествий. Всего инспекторы зафиксировали 344 нарушения правил дорожного движения. В их числе: 5 невыполнений требования уступить дорогу пешеходам; 60 несоблюдений требования дорожных знаков и разметки; 23 нарушения правил перевозки детей-пассажиров.