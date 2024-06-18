В Правительстве Башкирии обсудили вопросы борьбы с наркопреступлениями

В правительстве республики прошло очередное заседание комиссии по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью. В частности рассматривались вопросы эффективности мероприятий, направленных на снижение алкоголизма и наркомании.

В 2023 году правоохранители выявили 4,5 тысячи наркопреступлений. Показатель вырос по сравнению с предыдущим годом. Также изъято из незаконного оборота более 180 кг запрещенных психоактивных веществ. Было отмечено, что необходимо вырабатывать новые подходы в пропаганде здорового образа жизни.