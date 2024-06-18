В Уфе проходит Всероссийский сбор Госпожнадзора МЧС России

В целом общая динамика снижения количества людей на пожарах, безусловно, у нас в республике есть. За десять лет у нас снизилось количество жертв пожаров на 22 процента. Мы приняли решение в качестве пилотного проекта пожарные извещатели оснастить GSM-модулем. Почему? Потому что иногда мы устанавливаем пожарные извещатели у людей, которые просто самостоятельно не могут передвигаться. Либо больные, либо глубоко уже старые люди. Поэтому при возникновении пожара GSM-модуль отправляет в четыре адреса звонок автоматически. Это могут быть родные, опекуны, это может быть служба пожарной охраны. Вот мы хотим проанализировать, как эта система работает.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан