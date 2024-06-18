В Уфе проходит Всероссийский сбор Госпожнадзора МЧС России

Главными соратниками назвал Радий Хабиров сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям и пожарных, открывая Всероссийский сбор Госпожнадзора МЧС России. В работе форума приняли участие министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, а также делегаты регионов страны.
Глава республики отметил, что особое внимание уделяется созданию системы предупреждения пожаров. Башкортостан – густонаселённый субъект, 40 процентов жителей которого живут в сельской местности. Определены 15 категорий наиболее уязвимых людей: многодетные семьи, инвалиды, пожилые и одинокие пенсионеры. На протяжении четырех лет им бесплатно предоставляются автономные пожарные извещатели, которые уже показали свою эффективность и спасли немало жизней.
Правительство республики уделяет внимание и укреплению материальной базы системы пожаротушения и пожарной безопасности. В 2018 году принята стратегия развития пожарно-спасательных сил на территории республики. Созданы зональные отряды противопожарной службы, строятся здания депо, обновляется автопарк пожарных машин. Ключи от очередной партии новой современной спецтехники сотрудникам МЧС вручил руководитель ведомства. После чего в ЦУР Башкортостана Александр Куренков и Радий Хабиров в режиме телемоста открыли новое пожарное депо в селе Красноусольский Гафурийского района. Министр дал высокую оценку деятельности регионального МЧС и особо отметил профилактическую работу по предупреждению трагедий.