В Уфе проходит Всероссийский сбор Госпожнадзора МЧС России

Главными соратниками назвал Радий Хабиров сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям и пожарных, открывая Всероссийский сбор Госпожнадзора МЧС России. В работе форума приняли участие министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, а также делегаты регионов страны.

Глава республики отметил, что особое внимание уделяется созданию системы предупреждения пожаров. Башкортостан – густонаселённый субъект, 40 процентов жителей которого живут в сельской местности. Определены 15 категорий наиболее уязвимых людей: многодетные семьи, инвалиды, пожилые и одинокие пенсионеры. На протяжении четырех лет им бесплатно предоставляются автономные пожарные извещатели, которые уже показали свою эффективность и спасли немало жизней.

В целом общая динамика снижения количества людей на пожарах, безусловно, у нас в республике есть. За десять лет у нас снизилось количество жертв пожаров на 22 процента. Мы приняли решение в качестве пилотного проекта пожарные извещатели оснастить GSM-модулем. Почему? Потому что иногда мы устанавливаем пожарные извещатели у людей, которые просто самостоятельно не могут передвигаться. Либо больные, либо глубоко уже старые люди. Поэтому при возникновении пожара GSM-модуль отправляет в четыре адреса звонок автоматически. Это могут быть родные, опекуны, это может быть служба пожарной охраны. Вот мы хотим проанализировать, как эта система работает.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - В Уфе проходит Всероссийский сбор Госпожнадзора МЧС России

Правительство республики уделяет внимание и укреплению материальной базы системы пожаротушения и пожарной безопасности. В 2018 году принята стратегия развития пожарно-спасательных сил на территории республики. Созданы зональные отряды противопожарной службы, строятся здания депо, обновляется автопарк пожарных машин. Ключи от очередной партии новой современной спецтехники сотрудникам МЧС вручил руководитель ведомства. После чего в ЦУР Башкортостана Александр Куренков и Радий Хабиров в режиме телемоста открыли новое пожарное депо в селе Красноусольский Гафурийского района. Министр дал высокую оценку деятельности регионального МЧС и особо отметил профилактическую работу по предупреждению трагедий.

Важно понимать, что пожарная безопасность зависит не только от своевременного реагирования, но и в первую очередь от выполнения профилактических мероприятий. Ведь пожар всегда легче предупредить, чем потушить. Поэтому значимость вашей работы сложно переоценить, в том числе в вопросах формирования культуры безопасности населения.

Александр Куренков, министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
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