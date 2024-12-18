Радий Хабиров встретился с заместителем министра МЧС России

Перспективы развития противопожарной службы в регионе обсудили Глава Башкортостана Радий Хабиров и замминистра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-полковником внутренней службы Илья Денисов.
На встрече затронули темы пилотной программы бесплатной установки пожарных извещателей с GSM-модулем определённым категориям граждан и в частном секторе, работу пунктов временного размещения беженцев и переселенцев и дополнительные меры для защиты промышленных предприятий.
В ближайшие дни в Уфе подведут итоги деятельности территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Приволжского федерального округа за текущий год и наметят задачи на предстоящий 2025-й.