Радий Хабиров встретился с заместителем министра МЧС России

У нас действует своя программа развития противопожарной службы. Строим хорошие депо в муниципалитетах, на селе открываем противопожарные пункты. Также за счёт бюджета республики купили пожарно-спасательный вертолёт Ка-32. Мы уже с ним и пожары тушили, и людей спасали, и поисковые работы вели. Президент страны Владимир Владимирович Путин наградил весь экипаж за спасение погибавших. В целом со стороны республики мы оказываем нашим спасателям и пожарным всестороннюю поддержку.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан