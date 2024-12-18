Радий Хабиров встретился с заместителем министра МЧС России

Перспективы развития противопожарной службы в регионе обсудили Глава Башкортостана Радий Хабиров и замминистра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-полковником внутренней службы Илья Денисов.

На встрече затронули темы пилотной программы бесплатной установки пожарных извещателей с GSM-модулем определённым категориям граждан и в частном секторе, работу пунктов временного размещения беженцев и переселенцев и дополнительные меры для защиты промышленных предприятий.

В ближайшие дни в Уфе подведут итоги деятельности территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Приволжского федерального округа за текущий год и наметят задачи на предстоящий 2025-й.

У нас действует своя программа развития противопожарной службы. Строим хорошие депо в муниципалитетах, на селе открываем противопожарные пункты. Также за счёт бюджета республики купили пожарно-спасательный вертолёт Ка-32. Мы уже с ним и пожары тушили, и людей спасали, и поисковые работы вели. Президент страны Владимир Владимирович Путин наградил весь экипаж за спасение погибавших. В целом со стороны республики мы оказываем нашим спасателям и пожарным всестороннюю поддержку.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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