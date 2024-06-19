Стали известны подробности гибели в бассейне двухлетнего малыша

Следователи устанавливают обстоятельства гибели в каркасном бассейне ребенка. Трагедия произошла накануне во дворе частного дома в селе Осиповка Благовещенского района.

Фото №1 - Стали известны подробности гибели в бассейне двухлетнего малыша

По данному факту проводится доследственная проверка, информирует пресс-служба СУ Следкома России Башкирии. Предварительно установлено, что двухлетний малыш утонул в бассейне во время игры со старшими детьми. Рядом с ними находилась их мать.

На место происшествия выезжали следователи и сотрудники полиции. Сейчас проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий для установления причин, которые могли способствовать случившемуся.

Фото: пресс-служба СУ Следкома РФ по РБ  

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