В Уфе женщину зажало колесом грузовой «ГАЗели»

Накануне вечером в Уфе водитель грузовой «ГАЗели» двигался со стороны улицы Транспортной. Как сообщает пресс-служба столичной госавтоинспекции, во время поворота на улицу Тухвата Янаби он наехал на 36-летнюю женщину – она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В соцсетях появилось видео, где пострадавшую зажало передним колесом автомобиля. Ей помогли очевидцы и сам водитель грузовика, но самостоятельно встать на ноги она не смогла.

Женщину с травмами доставили в стационар. По факту ДТП начато разбирательство, уточнили в ведомстве.