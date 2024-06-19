В Башкирии волонтёры объединения «ZOV сердца» помогают бойцам СВО

В Стерлитамаке добровольцы народного объединения помощи фронту «ZOV сердца» более года изготавливают предметы первой необходимости и собирают гумпомощь для российских солдат, защищающих Родину в зоне специальной военной операции. Неравнодушные жители уже сплели около 4 тысяч маскировочных сетей и изготовили более 27 тысяч окопных свечей.
Нарезать картон, туго закрутить его и вставить в банку, затем залить все парафином. Эти действия изо дня в день проделывает Владимир Пимшин. Каждую окопную свечу он создает с особым трепетом, ведь честь и достоинство нашей Родины в зоне боевых действий защищает и его сын.
Рабочие, пенсионеры, студенты и предприниматели – каждый вносит свой вклад по-своему. Женщины плетут маскировочные сети, вяжут носки, изготавливают нашлемники и «сухой» душ, шьют носилки, дождевики, нательное и постельное белье. А неравнодушные жители вносят пожертвования – ежедневно на счет поступают тысячи рублей.
Более года назад стали собираться добровольцы и волонтеры. На сегодняшний день помощь объединению оказывают не только Стерлитамак и местные жители. В тандем вошли Аючевский, Ашкадарский, Буриказгановский и Николаевский сельсоветы. На пожертвования приобретают продукты питания и необходимые средства для солдат: лекарства, рации, генераторы и не только. За полтора года собрали более четырех миллионов рублей.
Основная цель народного объединения – спасти и сохранить жизни солдат. По словам добровольцев, они стараются сделать все, чтобы приблизить победу.