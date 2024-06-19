Качество «Молочной кухни» Башкирии высоко оценили на федеральном уровне

Напомним, конкурс на соискание премий правительства страны в области качества – это наиболее крупный общенациональный проект в России. Премии присуждаются организациям за внедрение высокоэффективных методов менеджмента, достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, внедрение принципов клиентоцентричности и цифровые инновации.