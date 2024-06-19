Качество «Молочной кухни» Башкирии высоко оценили на федеральном уровне

«Молочная кухня» Башкортостана прошла во второй этап конкурса на соискание премии Правительства России. Экспертная комиссия высоко оценила результаты работы за пять лет.

Напомним, конкурс на соискание премий правительства страны в области качества – это наиболее крупный общенациональный проект в России. Премии присуждаются организациям за внедрение высокоэффективных методов менеджмента, достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, внедрение принципов клиентоцентричности и цифровые инновации.

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