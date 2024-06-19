У бизнесмена из Башкирии обнаружили 72 кг селедки «из будущего»

В Башкирии сотрудники Россельхознадзора нашли 72 килограмма селедки «из будущего». По данным пресс-службы ведомства, в ходе мониторинга системы для прослеживания грузов «Меркурий» специалисты обнаружили нарушение в оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов.

Как выяснилось, 10 июня предприниматель оформил документы на филе сельди «Матье» в масле и поставил дату производства 10 августа 2024 года. Таким образом, дата была указана на два месяца позже фактической. Бизнесмену объявлено предостережение.