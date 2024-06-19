Под Уфой автомойщик угнал машину клиента и перевернул ее

В отдел полиции Уфимского района с заявлением об угоне автомобиля обратилась женщина. По ее словам, с автомойки, которая находится в деревне Шмидтово, был угнан ее автомобиль «Киа».

Спустя время, сотрудники Госавтоинспекции нашли угнанную машину, опрокинутой с проезжей части. По предварительным данным, транспортное средство угнал работник автомойки. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он не справился с управлением и перевернул авто.