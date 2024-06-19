В Уфе проходит чемпионат России по фехтованию на колясках

В течение недели за победу будут бороться более 100 сильнейших спортсменов из 15-ти регионов страны. В уфимских соревнованиях принимают участие чемпионы и призеры Паралимпийских игр в Токио, чемпионы мира и Европы. В Уфе этот турнир проходит уже в пятый раз. Чемпионат России — самый главный и важный старт для фехтовальщиков с поражением опорно-двигательного аппарата.
Фехтование — это не только помощь в реабилитации, для кого-то это уже смысл жизни. «Не сдаваться» — с таким девизом на дорожку вышел двукратный паралимпийский чемпион Игр в Токио Александр Кузюков. С самого детства Александр занимался спортом: бег, плавание и баскетбол. Но в 18 лет с ним произошел несчастный случай. Но даже после перелома позвоночника он остался в спорте. Выбор пал на паралимпийское фехтование.
Спортсменов разделили на три категории: А, В и С. Она определяется характером заболевания и степенью подвижности спортсмена. Александр выступал в категории А. Финальную встречу фехтовальщик провел с башкирским рапиристом Тимуром Хаматшиным. Всего одно очко решило исход их поединка. 15:14 в пользу омича.
Для большинства участников чемпионата Уфа стала вторым домом. За последнее время представители национальной команды приезжают сюда в пятый раз. И не только на соревнования, в столице республики атлеты проводят сборы и тренировки.
12 представителей республики принимают участие в главных стартах страны. Один из них — бронзовый призёр Паралимпийских игр в Токио Никита Нагаев. Башкирский рапирист победил фехтовальщика из Санкт-Петербурга в поединке за золото. Встреча закончилась со счётом 15:9 в пользу башкирского спортсмена.
Фехтовальщики выступают в трёх дисциплинах: сабля, шпага и рапира. У спортсменов уже завершились личные встречи, впереди командные соревнования.