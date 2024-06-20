В Уфе упрямый нетрезвый пловец чуть не утонул

Накануне вечером спасатели поисково-спасательного отряда несли вахту на уфимском озере Теплом. В пресс-службе Управления гражданской защиты рассказали, что во время дежурства им удалось спасти 21-летнего пловца, который постоянно заплывал за буйки, проверяя выдержку и самообладание спасателей.

Сотрудники каждый раз делали ему замечания, но смельчак отвечал, что прекрасно умеет плавать и в советах посторонних не нуждается. Но вскоре его прыть закончилась, силы иссякли, и парень начал тонуть. Спасатели доставили его на берег и передали полиции.