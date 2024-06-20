В Башкирии ремонтируют два путепровода

В Башкирии ведётся ремонт двух путепроводов. Рабочие дислоцируются на трассе Уфа-Инзер-Белорецк, которая очень важна особенно в летнее время.
На инженерных объектах планируется установить барьерное и перильное ограждения. В прошлом году там провели подготовительные работы. Один из путепроводов имеет протяженность 41,2 метра, второй — 107,2. Ремонт идет по графику, работы должны завершить к концу года. Во время ремонта транспорт пропускается по одной полосе, движение регулируется светофором.
Эти путепроводы обновляются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В целом в текущем году будут введены пять мостов и путепроводов на региональных дорогах, также отремонтированных с помощью той же госпрограммы. В 2025 году по «БКД» в Башкирии планируется ремонтировать три моста на региональных трассах.
Фото: Управление дорожного хозяйства РБ.