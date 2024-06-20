В Башкирии ремонтируют два путепровода

Эти путепроводы обновляются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В целом в текущем году будут введены пять мостов и путепроводов на региональных дорогах, также отремонтированных с помощью той же госпрограммы. В 2025 году по «БКД» в Башкирии планируется ремонтировать три моста на региональных трассах.