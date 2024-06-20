В Уфе открыли учебную площадку фабрики логистических процессов

Новую обучающую площадку первыми опробовали специалисты трех предприятий-участников национального проекта «Производительность труда». Это третья «Фабрика» от Федерального центра компетенций, которая успешно запущена в Башкортостане.

Уже более 1200 работников получили реальный опыт применения инструментов бережливого производства. Теперь эту возможность получат и специалисты, занимающиеся хранением и логистикой — процессы, которые есть на каждом предприятии.