В Уфе открыли учебную площадку фабрики логистических процессов

Новую обучающую площадку первыми опробовали специалисты трех предприятий-участников национального проекта «Производительность труда». Это третья «Фабрика» от Федерального центра компетенций, которая успешно запущена в Башкортостане.
Уже более 1200 работников получили реальный опыт применения инструментов бережливого производства. Теперь эту возможность получат и специалисты, занимающиеся хранением и логистикой — процессы, которые есть на каждом предприятии.
На обучающей площадке моделируется реальное действие: начиная с работы на складе и заканчивая сборкой заказов для поставки клиентам. В результате обучения время протекания процесса снижается минимум в 2 раза, а также ускоряется оборачиваемость товаров на складе.