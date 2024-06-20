В Башкирии одобрили новые проекты в дорожной отрасли, образовании и сфере услуг

На «Инвестчасе» одобрили новые проекты в дорожной отрасли, образовании и сфере услуг. К примеру, строительство школы в Нагаево, совмещённой с детским садом. В создание учебного заведения планируют вложить 546 млн рублей. Ещё один проект — комплекс спортивных сооружений в селе Зубово.
Также дорожное предприятие № 103 планирует создать в Иглинском районе новую площадку, где будут производить асфальтобетонную смесь, битум, щебень. Придорожный сервисный комплекс в Стерлитамакском районе откроет компания «Стройзаказ».
Проект стоимостью 90 млн рублей позволит создать 37 новых рабочих мест. А индивидуальный предприниматель Артур Абдуллин рассказал о проекте обустройства зоны отдыха на берегу озера Красивого в Демском районе Уфы.