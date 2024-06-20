В вузах России стартовала приёмная кампания

Жаркая пора в уфимских вузах! С 20 июня в России стартовала приёмная кампания. Студенты смогут выбрать пять высших учебных заведений, а в них до пяти специальностей, на которые они хотят поступить. В этом году университеты Уфы предлагают 14 886 бюджетных мест, что почти на 500 больше, чем в предыдущем. В самом большом вузе столицы готовы принять 5500 бюджетников.

Ежегодно не менее 10 программ мы обновляем, есть что предложить талантливым молодым людям. Планы по внебюджетному приёму, в общей сложности, мы в эту приёмную компанию должны принять свыше 10 тыс. молодых людей.

Вадим Захаров, ректор Уфимского университета науки и технологий

Отдала предпочтение рекламе и связи с общественностью. Это мне очень близко, в целом, технология рекламы, схема рекламы, хотела бы стать экспертом.

Карина Ямалова, абитуриент

А в медицинском университете сейчас обучаются более 5000 иностранных студентов из 64 стран мира. Например, Хибаталла Аджемахери приехала в Уфу из Марокко ещё в декабре. Девушка освоилась в новой для себя стране и готова к поступлению в вуз.

Я люблю медицину. Интересуюсь ей очень давно, приехала в Уфу, чтобы поступить в вуз. Знаю, что он очень высоко котируется в России.

Хибаталла Аджемахери, абитуриент

Наш университет развивается, появились новые специальности: клиническая психология, биоинформатика, биоинженерия, медицинская биохимия.

Ринат Байрамгулов, заместитель ответственного секретаря приёмной комиссии БГМУ
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