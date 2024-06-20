В вузах России стартовала приёмная кампания

Жаркая пора в уфимских вузах! С 20 июня в России стартовала приёмная кампания. Студенты смогут выбрать пять высших учебных заведений, а в них до пяти специальностей, на которые они хотят поступить. В этом году университеты Уфы предлагают 14 886 бюджетных мест, что почти на 500 больше, чем в предыдущем. В самом большом вузе столицы готовы принять 5500 бюджетников.
А в медицинском университете сейчас обучаются более 5000 иностранных студентов из 64 стран мира. Например, Хибаталла Аджемахери приехала в Уфу из Марокко ещё в декабре. Девушка освоилась в новой для себя стране и готова к поступлению в вуз.