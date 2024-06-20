В Уфе обсудили вопросы селекции животных

Получить не только высокопродуктивных, но и здоровых бурёнок. Сегодня в Уфе обсуждали вопросы селекции животных. В Конгресс-холле «Торатау» прошел 66-й Совет по племенной работе с молочным скотом Урала. В столицу Башкортостана приехали специалисты из шести регионов России.

По QR-коду можно даже определить, кто был прадедом или прабабушкой этого юного бычка. В базу данных заносится информация о нескольких поколениях. Идентификация животных — один из самых ответственных моментов в племенной работе. Это дело любит точность и порядочность, говорят селекционеры крестьянско-фермерского хозяйства «Артемида».

Статус племрепродуктора хозяйство впервые получило в 2010 году. С тех пор здесь занимаются разведением и селекцией крупно-рогатого скота голштинской чёрно-пёстрой породы. Общее поголовье 2,5 тыс. буренок. Ежегодно сельхозпредприятиям России племрепродуктор реализует порядка 100 нетелей. При этом здесь не гонятся только за высокими надоями, большое внимание уделяется генетическому здоровью получаемых бурёнок.

От худого семени не будет доброго племени. Эта пословица как нельзя лучше подходит для молочного животноводства. Объёмы надоев и качество продукции зависят не только от полноценности рациона животных, необходим хороший генофонд. Тут на ум приходит ещё одна фраза — от осинки не родятся апельсинки.

Как улучшить генетику и продуктивность коров, обсудили на Совете по племенной работе с молочным скотом Урала в Уфе. В условиях санкционного давления встает вопрос обеспечения отечественных сельхозпредприятий породистыми бурёнками.

В Башкортостане с племенным скотом проблем не возникает. В общей сложности работает 64 племхозяйства, которые предлагают нетелей с хорошей генетикой, таких же, которых покупали раньше за рубежом, но при этом акклиматизированных к нашим условиям. Проблема в другом. Необходимо решать вопрос с импортозамещением семенного материала.

Нам очень важно сегодня выставить работу по своей безопасности, чтобы весь материал, в первую очередь по молочному скотоводству, был в Российской Федерации. Учитывая то, что достаточно большое количество маточного поголовья как на Урале, так и в ПФО, в том числе и в Республике Башкортостан, нам необходимо всё это скоординировать вместе и уже доводить качественный и хороший материал для того, чтобы получать большой объём молока. Ильшат Фазрахманов, заместитель Премьер-министра Правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан