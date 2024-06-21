В Уфе рассказали о самочувствии бельчонка, которого заклевала ворона

Специалисты центра реабилитации животных «Пин и Пуф» рассказали о самочувствии бельчонка, которого накануне спас от вороны неравнодушный местный житель: состояние малыша ухудшилось, его вернули «на кислород».

Напомним, ранее редакция bash.news сообщала о том, что уфимец услышал на улице звуки, похожие на крики. Как выяснилось, это был тот самый бельчонок, который изо всех сил отбивался от нападавшей на него вороны.