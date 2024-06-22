Башкирия присоединилась к акции «Свеча памяти».

К Всероссийской акции «Свеча памяти» присоединились и в других городах и районах республики. В этот день 83 года назад жизнь почти 200 млн человек разделилась на «до и после» — началась Великая Отечественная война.

Свеча как символ вечной памяти и непреходящей скорби. А все пришедшие поучаствовать в акции — живое свидетельство того, что никто не забыт и ничто не забыто. Выразить дань уважения героям войны в Бирске пришли сотни людей. В мероприятии приняли участие реконструкторы исторических событий, которые в честь погибших воинов дали залпы из винтовок.

А вот в столице акция прошла на Советской площади. Здесь участники выложили из свечей портрет героя Великой Отечественной Гази Загитова. Акцию организовали в четыре утра — как раз в то время, когда фашисты атаковали территорию Советского Союза. Защищать рубежи Родины на фронт из Башкортостана отправились свыше 700 тыс. человек. Из них почти половина погибли.

Вместе с чиновниками возложить цветы к мемориалу пришли и рядовые граждане, а также представители различных учебных и общественных организаций.

Увы, в скором времени исследовать те самые события можно будет только по учебникам истории. На сегодня в Башкортостане проживают всего чуть более ста участников Великой Отечественной. Елена Бывайкова до сих пор помнит рассказы фронтовиков, звучавшие в её детстве.

Нурисламу Валееву было три года, когда на войну ушли его отец и два старших брата. Несмотря на свой тогда ещё малый возраст, в памяти остались годы голода и холода.

Героический боевой путь предков сейчас продолжают их потомки в зоне спецоперации. Те, кто в отпуске, также принимали участие в памятных мероприятиях. В их числе, например, и бывший глава Куюргазинского района Юлай Ильясов, сменивший кресло в администрации на окопы, уйдя на СВО добровольцем.