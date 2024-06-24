В Башкирии спасатели успели вытащить из воды тонущего ребенка

В Башкирии в ходе профилактических рейдов спасатели достали из водоема тонущего ребенка. О подробностях инцидента пока информации нет.

Как сообщили в пресс-службе госкомитета республики по ЧС, за прошедшие выходные спасатели провели 21 профилактический рейд на водных объектах региона, где фиксируется массовый выход жителей к воде. Разъяснительную работу о безопасном поведении на воде провели с 1480 отдыхающими.