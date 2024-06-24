Абзелиловскому району Башкирии требуется помощь после урагана

Погода в этом году испытывает наш район на прочность. В последние две-три недели небывалые ураганы и ливни. В целом справляемся, критических ситуаций и жертв не допущено. В таких случаях, Радий Фаритович, республика всегда протягивает руку помощи муниципалитетам. Исходя из этого, хотел бы попросить небольшую помощь для восстановительных работ.

Ильдар Нафиков, глава Абзелиловского района РБ