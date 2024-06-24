Абзелиловскому району Башкирии требуется помощь после урагана

В ходе сегодняшнего оперативного совещания в ЦУРе глава администрации Абзелиловского района Ильдар Нафиков обратился с просьбой о помощи в ликвидации последствий разгула стихии.

Фото №1 - Абзелиловскому району Башкирии требуется помощь после урагана

Напомним, в минувшую субботу в селе Янгельское шквалистый ветер сорвал крышу со здания школы, пострадали жилые дома. В деревне Северный частично повреждены крыши и заборы семи домовладений, а накануне в деревне Озерное прошел очень сильный ливень, из-за которого подтопленными остались 76 придомовых территорий и два частных жилых дома.

Погода в этом году испытывает наш район на прочность. В последние две-три недели небывалые ураганы и ливни. В целом справляемся, критических ситуаций и жертв не допущено. В таких случаях, Радий Фаритович, республика всегда протягивает руку помощи муниципалитетам. Исходя из этого, хотел бы попросить небольшую помощь для восстановительных работ. 

Ильдар Нафиков, глава Абзелиловского района РБ

Радий Хабиров ответил, что будут определены источники финансирования для оказания помощи пострадавшему от непогоды району.   

Алан Викторович, свяжитесь после ВКС, узнайте, что нужно. Потом определите источники, договорились? Самое главное, не тяните. Имеем дело со стихией, она пришла и ушла. А наше дело – восстановить. 

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Фото: МЧС по РБ

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