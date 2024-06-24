Абзелиловскому району Башкирии требуется помощь после урагана

В ходе сегодняшнего оперативного совещания в ЦУРе глава администрации Абзелиловского района Ильдар Нафиков обратился с просьбой о помощи в ликвидации последствий разгула стихии.
Напомним, в минувшую субботу в селе Янгельское шквалистый ветер сорвал крышу со здания школы, пострадали жилые дома. В деревне Северный частично повреждены крыши и заборы семи домовладений, а накануне в деревне Озерное прошел очень сильный ливень, из-за которого подтопленными остались 76 придомовых территорий и два частных жилых дома.
Радий Хабиров ответил, что будут определены источники финансирования для оказания помощи пострадавшему от непогоды району.
Фото: МЧС по РБ