В Башкирии прошёл этнокультурный патриотический фестиваль «Сила земли»

Лечебные процедуры, психотехники, тренинги и лекции. В Башкортостане провели этнокультурный патриотический фестиваль «Сила земли». Его организовали в Гафурийском районе, в этнокомплексе возле реки Зилим. Мероприятие прошло в третий раз и вышло на межрегиональный уровень.

Не случайно слова о единстве и дружбе звучат в самом сердце республики, рядом с могучей скалой Уклыкая. Это место силы. Фестиваль собрал большое число людей. Сюда съехались и из соседних регионов. Три года назад мероприятие начиналось как фестиваль народных целителей. Сейчас оно трансформировалось и обрело этнокультурное и патриотическое направление.

Стоять друг за друга горой, не делить никого по религии и национальности и сплачиваться в трудный час. Именно сплоченность и патриотизм помогают уверенно смотреть в будущее – вот что значит дружба народов, в один голос вторят бойцы. Когда начали формировать полк «Башкортостан», Азамат Амангильдин не смог остаться в стороне и добровольцем ушел на фронт. Сейчас он находится в реабилитационном отпуске. Вернулся на родину, получив ранение во время штурма. После восстановления командир взвода собирается обратно на передовую. Сегодня его удостоили медали генерала Шаймуратова.

За сына награду получила и мать погибшего бойца Фаниля Бикташева. Рядовой был в числе первых гафурийцев, отправившихся на СВО, и служил в составе мотострелковой части. Одил Караульщиков, отличившись в бою, получил медаль «За отвагу». Скоро ему вручат еще одну – «За боевые отличия». Сейчас боец находится в отпуске после ранения.

Здесь каждый мог найти себе занятие по интересам. Кто-то окунался в обычаи и традиции народов Башкортостан через национальные игры. Кто-то пришел на тренинги послушать полезные лекции. Тут и лечебные процедуры, и психологические техники, и оздоровление семейных отношений. Бесплатный прием вели и уфимские врачи. Помочь желающим были готовы и народные целители.

Благословил фестиваль муфтий Духовного управления мусульман республики Айнур Биргалин. После участники помолились за здравие бойцов и скорую победу, а также отведали курбан-ашы.