В Башкирии открыли мемориальную доску в честь Алексея Коваленко

В селе Казаяк Иглинского района открыли мемориальную доску в честь Алексея Коваленко. Он погиб, исполняя воинский долг в ходе проведения СВО. Доска появилась на здании школы. В церемонии приняли участие представители руководства муниципалитета, родные, близкие, односельчане бойца.

Алексей Коваленко был призван в рамках частичной мобилизации в 2022 году, а спустя год, 15 ноября, погиб, проявив храбрость и отвагу. Он был посмертно награждён медалью «За воинскую доблесть» II степени. Участники митинга почтили память погибшего минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.